ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха метеорит край Монтана

Времето София 32° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23403368 www.24chasa.bg

Шведски треньор: Преговорите за раздялата с "Лудогорец" бяха сложни и объркани

2420
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Микаел Старе СНИМКА: "ЛУДОГОРЕЦ"

Бившият помощник-треньор на „Лудогорец" шведът Микаел Старе, сподели пред изданието Fotbollskanalen в родината си детайли около раздялата си с българския клуб.

След освобождаването на норвежеца Пер-Матиас Хьогмо Старе води предсезонната подготовка на „орлите" и напусна след назначаването на германеца Томас Райс, който доведе собствен щаб.

Старе посочва, че раздялата е преминала без конфликти с ръководството или новия старши треньор, но преговорите по прекратяването на договора са били сложни и объркани, което според него било отличителна черта на региона. В крайна сметка е постигнато споразумение, удовлетворяващо и двете страни.

Наставникът оценява престоя си в България като „забавно и вълнуващо предизвикателство" и изразява удовлетвореност от съвместната си работа с Хьогмо.

Микаел Старе СНИМКА: "ЛУДОГОРЕЦ"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък