Шведски треньор: Преговорите за раздялата с "Лудогорец" бяха сложни и объркани

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Бившият помощник-треньор на „Лудогорец" шведът Микаел Старе, сподели пред изданието Fotbollskanalen в родината си детайли около раздялата си с българския клуб.

След освобождаването на норвежеца Пер-Матиас Хьогмо Старе води предсезонната подготовка на „орлите" и напусна след назначаването на германеца Томас Райс, който доведе собствен щаб.

Старе посочва, че раздялата е преминала без конфликти с ръководството или новия старши треньор, но преговорите по прекратяването на договора са били сложни и объркани, което според него било отличителна черта на региона. В крайна сметка е постигнато споразумение, удовлетворяващо и двете страни.

Наставникът оценява престоя си в България като „забавно и вълнуващо предизвикателство" и изразява удовлетвореност от съвместната си работа с Хьогмо.