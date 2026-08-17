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https://www.24chasa.bg/sport/article/23404129 www.24chasa.bg

"Манчестър Сити" се съгласи да продаде Родри на "Барса" срещу 77 млн. евро

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Родри в София Снимка: Георги Палейков

"Манчестър Сити" е приел офертата от 65,4 милиона английски лири (76,6 млн. евро) от "Барселона" за халфа Родри.

30-годишният световен шампион с Испания е вече в Барселона и се очаква всеки момент за подпише договорза 4 сезона. Договорът на халфа със "Сити" изтичаше следващото лято.

Родри се завърна в "Манчестър Сити" едва в петък, след като претърпя операция на гърба след Мондиал 2026.

Родри изкара седем сезона с "Манчестър Сити", като спечели титлата четири пъти и отбеляза единствения гол при победата над "Интер" на финала в Шампионската лига през 2023 година.

Близо 12 месеца след това той спечели "Златната топка", но при връчването на трофея беше със скъсана предна кръстна връзка, което го извади от терена за по-голямата част от сезон 2024-2025.

Родри в София Снимка: Георги Палейков
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