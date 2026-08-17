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https://www.24chasa.bg/sport/article/23404182 www.24chasa.bg

Готви се мач на Веселин Топалов с шахматната легенда Гари Каспаров в Щатите

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Веселин Топалов

Предстои нов мач между световните шампиони в шахмата Веселин Топалов и Гари Каспаров.

Двамата ще играят демонстративен мач в Сейнт Луис, съобщи publika.bg, позовавайки се на мениджъра на българина Силвио Данаилов.

Мачът ще започне на 11 септември и за 3 дни двамата ще изиграят 12 партии по шахмат 960, известен и като “Шахмат на Фишер” заради създателя си Боби Фишер. Правилата предвиждат по 4 партии на ден - две по ускорен шахмат (25 минути + 10 секунди на ход) и две по блиц (5 минути + 2 секунди на ход), пише БТА.

Последната партия на Каспаров, който в момента използва хърватски паспорт, бе през 2005 г. в Линарес именно срещу Топалов. Тогава победата бе за българина, а Каспаров, който по това време се състезаваше за Русия, спечели турнира.

Веселин Топалов

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