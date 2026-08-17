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https://www.24chasa.bg/sport/article/23404203 www.24chasa.bg

Бензема съгласен да напусне Саудитска Арабия, но срещу годишната му заплата от 50 млн. евро

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Карим Бензема

Нападателят на "Ал Хилал" Карим Бензема може да напусне саудитския клуб преди края на лятото, но срещу определени финансови условия, зад стане свободен агент.

Старши треньорът Симоне Индзаги настоява за прекратяване на договора на 38-годишния футболист, а ръководството на "Ал Хилал" подкрепя решението на италианския специалист.

Проблемът е, че Бензема получава част от заплатата си от Саудитската професионална лига и държавата и прекратяването на договора му ще изисква тяхното съгласие.

Ако напусне, играчът очаква да получи пълната си заплата по договора си, който изтича на 30 юни 2027 г.

Бившата звезда на "Реал" намали значително годишното си възнаграждение, когато премина от "Ал Итихад" в "Ал Хилал" - от 122 млн. евро на сезон на "скромните" 50 млн. евро.

През сезон 2025/26 Бензема отбеляза 25 гола и направи пет асистенции в 34 мача.

Карим Бензема
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