Веласкес: Срещу АЕК "Левски" трябва да играе без капка страх, извинения в живота не търся никога

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес обяви АЕК за изключително сериозен съперник, а тимът му трябва да играе без капка страх, ако иска да постигне добър резултат. Утре от 22 ч на Националния стадион "сините" посрещат първенеца на Гърция в първа среща от плейофа за влизане в същинската фаза на Шампионската лига.

„Атмосферата при нас е благоприятна, позитивна. Отборът работи изключително добре това лято. Успяхме да преминем три кръга, знаете по какъв начин стигнахме дотук. Динамиката е позитивна, работим добре. Утре ни очаква много интересен мач срещу шампиона на Гърция, който се е преборил с „Олимпиакос", „Панатинайкос", ПАОК. Ще е много труден мач, но вярвам в нашия отбор. Зад нас ще са феновете. Имаме изключително желание да направим добър мач и да го спечелим", започна пресконференцията си Веласкес.

„Марко Груич (най-новото попълнение на "Левски" и доскорошен играч на АЕК) няма как да играе, тъй като не е картотекиран. Евентуално със „Спартак" (Варна) в събота. Нямаме време за утре. Той тренира с нас, идва от период, в който не е могъл да тренира с отбор и се вписва отлично. Атмосферата в съблекалнята е невероятна. Има страхотни хора там.

Когато говорим за АЕК говорим за много сериозен отбор. Цял сезон играха силно, получаваха им се нещата. Много усилия струва на отбора, който играе срещу него. Много е трудно да прогнозираме стила им на игра. Изключително разнообразни са и са много силни ако се настанят в твоята половина. Трябва да покажем кураж и да изиграем мача без страх", продължи испанецът.

„Нашите привърженици са невероятни, показват го постоянно, не само в европейските мачове. Независимо дали ще играем на нашия стадион или като гости, те са страхотни. Мога само да съм горд с тази синергия между отбор и публика. Коства много да купиш билет, да дойдеш, да подкрепяш. Много съм щастлив. Ще се опитаме да покажем най-добрата версия от себе си и да ги накараме да са горди с начина, по който изглеждаме на терена. Момчетата заслужават да има такива мачове от такова ниво. Излизаме смело и се опитваме да спечелим мача", каза още той.

„Всичко е до нагласа и начин на мислене. Ако имаш адекватно мислене и начин на мислене не трябва да се фиксираш върху трудностите, а да си положително настроен. Аз не знам как ще завърши мача, ние играем пред нашата публика и в нашия град. Извинения в живота не търся никога. Излизаме да изиграем един добър мач и да се потопим в тази атмосфера", завърши Веласкес.