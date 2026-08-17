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https://www.24chasa.bg/sport/article/23404517 www.24chasa.bg

Капитан Димитров: Ще превърнем напрежението в енергия

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Капитанът на “Левски” Кристиан Димитров по време на официалната пресконференция преди първия плейоф за Шампионската лига срещу АЕК в София. Снимка: Startphoto.bg

“Напрежение винаги има, но ще се стараем да го превърнем в енергия на терена.” Това заяви капитанът на “Левски” Кристиан Димитров на официалната пресконференция преди плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига.

На въпрос дали самият той е мечтал да изведе “сините” с капитанската лента в такъв двубой, защитникът отговори: “Всеки един от нас е мечтал за този миг. Да бъдеш капитан на този отбор е голяма отговорност както на терена, така и извън него”.

На въпрос как той и колегите му в “синята” отбрана ще се справят със сръбската звезда на върха на атаката на АЕК Лука Йович, Кристиан Димитров отвърна: “Мога да обещая, че всеки един от нас ще даде максимума от първата до последната минута. АЕК има доста класни футболисти с опит и качество, но за нас няма значение кой играе срещу нас. Ние сме “Левски” и нашата цел е ясна - излизаме за победа. Нека по-добрият спечели”.

Капитанът на “Левски” Кристиан Димитров по време на официалната пресконференция преди първия плейоф за Шампионската лига срещу АЕК в София.

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