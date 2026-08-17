Никола Цолов ще кара на 27 август автомобил от Формула 1

27 август е датата, на която Никола Цолов трябва да направи тест с автомобил от Формула 1.

От “Рейсинг Булс” не са го обявили официално, но този ден бе посочен от специализираните медии.

Лидерът във временното класиране на Формула 2 ще кара миналогодишния модел VCARB02 и целта му е да измине поне 300 километра, за да получи суперлиценз за Формула 1 и да участва в петъчна тренировка по-късно през този сезон. Тестът на Цолов ще е на пистата “Енцо и Дино Ферари” в Имола (Ит).

Българският пилот на “Кампос Рейсинг” трябва да премине през задължителната програма TPC (Testing of previous cars), за да може да управлява по-стар модел автомобил от Формула 1.

“Опитвам да се изолирам и да не мисля за това, защото шумът може да ми попречи. Не очаквах да се говори толкова, но се справям със ситуацията. Все още не съм водил разговори по този въпрос, но чувствам, че от “Ред Бул” вярват в мен. Смятам, че заслужавам този шанс”, коментира Цолов за сайта на Формула 1.

