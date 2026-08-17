Преместиха мача на ЦСКА с "Локо" (Сф) заради Европа

Двубоят от шестия кръг в Първа лига между "Локомотив" (София), воден "червената" легенда Любослав Пенев, и ЦСКА ще се проведе на 23 август от 21,15 часа вместо ден по-късно, съобщават от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Решението е по искане на "армейците", които ще играят в основната фаза на Лига Европа или Лигата на конференциите.

Решения на Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз от 17 август 2026 година:

По искане на ПФК ЦСКА София и съгласие на Нова Броудкастинг груп и на основание чл. 44, ал. 1, б. "а", предложение 3, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС, срещата от шести кръг от Първа лига (efbet лига), между отборите на ПФК Локомотив София и ПФК ЦСКА София, ще се играе на 23 август (неделя) от 21:15 часа, вместо на 24 август.

По предложение на Нова Броудкастинг груп и съгласие на двата клуба, срещата от шести кръг от Първа лига (efbet лига), между отборите на ПФК Локомотив Пловдив и ПФК Арда Кърджали, ще се играе на 24 август от 21:15 часа, вместо на 23 август.