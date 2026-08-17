19 август 2009 г. Стадион “Георги Аспарухов”. Химнът на Шампионската лига звучи за последно в София в чест на “Левски”. “Сините” играят първи плейоф за влизане в груповата фаза на най-престижния клубен турнир срещу “Дебрецен”.

18 август 2026 г. Национален стадион “Васил Левски”. Химнът на Шампионската лига отново ще звучи в София в чест на “Левски”. “Сините” играят първи плейоф за влизане в основната фаза на най-престижния клубен турнир срещу АЕК.

17 г. по-късно “синя” България го заслужи отново. Сега

феновете ще са два пъти повече от онези над 18 000

на “Герена” през 2009-а. И левскарите мечтаят това да доведе до различен резултат. И химнът пак да звучи за мачове с най-големите, както през онази паметна 2006 г. и първото влизане на български отбор в групите на лигата на богатите. За последно “Левски” игра в София мач от същинската фаза на турнира на 22 ноември 2006 г. срещу “Барселона”. Но преди мечтите е реалността. Шампионът на България срещу шампиона на Гърция в битка за едно място в истинската Шампионска лига. Но за “Левски” вече е истина - химнът на лигата пак е тук.

“Всеки служител и всеки привърженик на “Левски” си заслужи това. Всички заедно си заслужихме мачовете на толкова високо ниво”, каза треньорът на “сините” Хулио Веласкес преди първия мач с АЕК.

Вторник вечер. 22 часа. Стадион “Васил Левски”.

“Атмосферата е благоприятна, позитивна. Отборът работи много през лятото. Успяхме да преминем три кръга, динамиката е позитивна. Чака ни труден мач срещу шампиона на Гърция, който спечели титлата в надпревара с “Олимпиакос”, “Панатинайкос” и ПАОК. Ние обаче вярваме в силите си, а зад нас са и нашите фенове”, започна коментара си за мача Веласкес.

“АЕК е много сериозен отбор. Цял сезон играха добре и им се получаваха нещата. Много са динамични с притежанието на топката и това изцежда съперника.

Трудно е да прогнозираш стила им, защото са изключително разнообразни. Много са успешни в противниковата половина. Ние трябва да ги уважаваме, да бъдем скромни и да излезем на терена без страх”, продължи испанският предводител на българския шампион.

В деня преди мача ръководството на “Левски” се пребори да бъде намалена буферната зона до привържениците на АЕК и да бъдат отворени два допълнителни блока за “сини” фенове. Това са блокове 37 и 42 в сектор “Г” на националния стадион. Така още 1536 запалянковци ще могат да гледат на живо плейофа от Шампионската лига. Или общо

над 38 500 зрители

За няколко часа след пускането на билетите в свободна продажба в неделя бяха изкупени всички налични дотогава 37 000 билета.

“Нашите привърженици са невероятни и го показват постоянно. Където и да играем, независимо от турнира, можем само да се гордеем от синергията между публика и отбор. Само мога да бъда благодарен за усилията, които полагат самите те. Коства много да купиш билет, да дойдеш и да подкрепяш. Мога само да им благодаря и да им предложим най-добрата ни версия. Ще опитаме да ги накараме да се гордеят с начина, по който изглеждаме на терена. Всички заслужихме да има такива мачове, на такова ниво. Излизаме смело и ще опитаме да спечелим мача”, каза още Хулио Веласкес.

За първи път от началото на успешния европоход “Левски” няма да домакинства на клубния си стадион, който няма лиценз за плейофите в Шампионската лига, но пък на стадион “Васил Левски” броят на феновете ще е двоен.

Попитан дали смяната на стадиона би довела до промяна и на игровото поведение, или пък повечето фенове може да доведат до позитивна промяна от смяната на домашния стадион, Веласкес отговори: “Всичко е до нагласа и начин на мислене. Сега това е нашият стадион и нашата публика. Такава е нагласата ни. Не знам как ще завърши мачът, но ние с ме пред нашата публика и нашия град Извинения не търсим и излизаме, за да изиграем хубав мач пред нашите фенове”.

