Треньорът на АЕК: "Левски" ни води с 10 мача, а ще има и хиляди по трибуните

Треньорът на АЕК Марко Николич обяви, че всички фактори са на страната на “Левски”, но отборът му “ще се бори до дупка да върне Шампионската лига в Гърция на нашия стадион”.

“Ние сме три месеца след последния ни мач. “Левски” има голямо предимство, че изигра 10 мача, шест от които - в Шампионската лига. Ние играхме само един мач за суперкупата. Имаме много сериозен отбор срещу нас с добри играчи. “Левски” е много опасен на контраатаки.

Добре организиран отбор. Те са в най-добрата си форма от 10 г. Отново ще имат и хиляди по трибуните - това също ще е в техен плюс. Не трябва да позволим на “Левски” да играе техния футбол. Ние имаме петима или шестима играчи само с няколко минути в Шампионската лига, но имаме и опитни играчи.

Ние сме много гладни да докажем себе си. “Левски” има десет мача предимство, но не искам да се оправдаваме. Трябва ни гол, този гол ще ни отвори вратите за основната фаза”, заяви Николич преди мача в София.

