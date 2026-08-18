Огнеборка стана втората главна съдийка в Първа лига

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Контузия направи Кристина Георгиева втората съдийка след Християна Гутева, ръководила мач от българския футболен елит.

В двубоя от 5-ия кръг на Първа лига “Локо” (Пд) - “Дунав” (1:2) се стигна до принудителна смяна на главния рефер Димитър Димитров. В 79-ата мин той пострада при сблъсък с играч на русенци и 4-ият арбитър трябваше да заеме мястото му. Това бе Кристина Георгиева.

Преди 12 г. тя се насочва към съдийството. От 2021-а е рефер на УЕФА, а 2 г. по-късно става такъв и на ФИФА.

Интересното е, че Георгиева съчетава тази роля с друга, която е изключително отговорна, а и опасна. Дамата е офицер от Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”. Иначе казано - втората главна съдийка в историята на Първа лига е пожарникарка.

Тя стига дотам след завършване на Академията на МВР.

Огнеборката е свирила 23 мача от Втора лига, в които е извадила 116 жълти и 6 червени картона.

В Пловдив Георгиева бе за 22-и път четвърти арбитър, а съдбата реши този двубой да се превърне и в неин дебютен като главен съдия, макар и за 15-ина минути.

