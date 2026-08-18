В Гърция: ОФИ е нахъсан да вземе скалпа и на другия български гранд

Преди 39 г. сензационно бе отстранен “Левски”, а сега ОФИ е нахъсан да вземе скалпа и на другия български гранд - ЦСКА.

Това пишат в Гърция преди гостуването на “червените” в главния град на остров Крит Ираклион за първа среща от плейофния кръг за влизане в същинската фаза на Лига Европа. Двубоят е в четвъртък от 21 ч. Реваншът в София е седмица по-късно, също от 21 ч.

През 1987-а “Левски” би 1:0 анонимния за онова време ОФИ на “Герена”. При гостуването си в Ираклион се провали жестоко с 1:3 и отпадна още в 1/16-финалите на КНК.

Освен това от ОФИ искат да се реваншират на привържениците си след продължило 6 г. отсъствие от Европа. За последно гръцкият представител игра в турнирите през 2020 г., когато бе елиминиран от кипърския “Аполон” (Лимасол) във втория квалификационен кръг за Лига Европа.

Мачът в четвъртък ще се играе на построения за олимпийските игри през 2004 г. стадион “Панкритио” с капацитет от 26 240 места.

На него през юни миналата година националният отбор на България загуби тежко контрола срещу Гърция с 0:4.

В Гърция също така отделят подобаващо внимание на бившия ас на ЦСКА Методи Деянов. Причината - през 2003-а той пристига от “Армията” в ОФИ и се представя чудесно с фланелката на критяни. Емблематичният за ЦСКА халф записва за ОФИ точно 100 мача.

Иначе прогнозата е при започването на мача в четвъртък температурата да е 27 градуса. Със сигурност обаче утежняващо условие ще е морската влажност.

След победата над “Ботев” (Вр) с 5:0 пък треньорът Христо Янев подчерта, че преди това той и щабът му не са се занимавали с разузнаване на ОФИ поради липса на време.

