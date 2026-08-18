Поканиха Александра Начева на Диамантена лига в Полша

Александра Начева веднага получи покана за участие в състезание от престижната Диамантена лига в Силезия (Полша) на 23 август след бронзовия си медал на троен скок от европейското по лека атлетика в Бирмингам и доброто постижение от 14,40 метра.

Два дни преди това Божидар Саръбоюков ще участва в скока на дължина в Лозана.

Така заради поканата Александра остана на морето само три дни. Тя отпраши към Созопол веднага, след като кацна в България с междинно спиране в Пловдив, за да си вземе принадлежностите за плаж.

“Най-накрая и аз ще отида на почивка. Другите забравиха, че са били на море. Но сега е най-хубаво”, закани се още в Бирмингам чаровната атлетка.

България завърши на 24-о място по медали на европейското с бронзовите отличия на Начева и Саръбоюков. На Балканите обаче пред нас е само Гърция със злато (на Малтиадис Тентоглу) и сребро (на Емануил Коралис в овчарския скок).

Италия спечели класирането по медали заради две победи на косъм. Всичко се реши в последния старт на 4 по 400 метра, като в него Едоардо Соти, Лука Сито, Мохамед Судаси и Лоренцо Бенати изпревариха с 3 стотни квартета на домакините Матю Хъдсън-Смит, Тоби Хариес, Бен Джефрис и Чарли Добсън. Така италианците завършиха с 10 златни, 6 сребърни и 6 бронзови медала, а Великобритания - с 9, 8 и 2. Малко преди това Лариса Япочино успя да измъкне победата в скока на дължина и 1 сантиметър пред Джазмин Сойерс.

Двете държави може да се изравнят по титли заради продължаващото разследване срещу шампиона на 200 метра Оуен Анса (Германия), който не се е явил на проверка за допинг и му искат наказание от 4 години. При това положение шампион ще стане Джарнел Хюз и титлите ще са по 10. На второто място зад него ще бъдат Фаусто Десалу (Италия) и Тимоте Мументалер (Швейцария), които дадоха еднакво време до хилядната от секундата. Великобритания ще има 10 титли и 7 сребърни медала, колкото и Италия заради промоцията на Десалу. И италианците остават първи заради 6 срещу 2 бронза.

Спринтьорката на домакините Ейми Хънт постави абсолютен рекорд по титли от едно издание на европейско първенство през 92 години история. Тя взе злато и в смесената щафета, като в Бирмингам събра цели четири първи места - 100 метра, 200 метра, 4 по 100 метра жени и 4 по 100 метра смесена щафета с Дина Ашър-Смит, Зарнел Хюз и Джеремая Азу.

Дина Ашър-Смит стана най-декорираната атлетка в историята на европейските с 8 златни, 2 сребърни и бронз, или общо 11 отличия. Така тя остави зад себе си полската легенда Ирена Шевинска, която прибра 10 медала между 1966 и 1978 г. Шевинска завърши кариерата си с 5 златни, 1 сребърен и 4 бронзови медала.

4-кратни шампиони вече са още Арманд Дуплантис в овчарския скок, Карстен Вархолм на 400 метра с препятствия, Якоб Ингебритсен на 5000 метра, Малтиадис Тентоглу в скока на дължина и Джанмарко Тамбери в скока на височина.

Първите четирима постигнаха това в четири последователни първенства, докато Тамбери пропусна златото през 2018 г. в Берлин. Интересното е, че Ингебритсен и Тамбери не бяха стартирали този сезон и директно участваха на европейското, което обаче не им попречи.