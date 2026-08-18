Джокович: Искам да завърша кариерата си със сръбското знаме върху мен в Лос Анджелис

Сръбската тенис легенда Новак Джокович обяви как вижда идеалния завършек на професионалната си кариера.

„Участие в следващите олимпийски игри през 2028 продължава да бъде мечта, цел и желание за мен. Казах няколко пъти през последните години, че бих искал да стигна до Лос Анджелис. Мисля, че мога да го направя. Ще видим. Ще зависи от това как ще реагира тялото ми и от много други обстоятелства.

Днес не играя и не участвам в толкова турнири, колкото през последните 20 години. Избрах този път, защото искам да прекарвам повече време със семейството си и наистина да се посветя на различните си роли в живота: съпруг, баща, син или брат, както и да развивам други неща, които ме интересуват

. Разбира се, тенисът остава центърът на професионалния ми живот, но също така искам да намеря баланс, затова преосмислих графика си. Все още се надявам обаче да стигна до олимпийските игри и да завърша кариерата си по този начин – със сръбското знаме на раменете си", обяви Ноле.