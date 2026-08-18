Главният оперативен директор на ФИФА уволнен след критики срещу Джани Инфантино

Кевин Ламур заяви, че той и колегите му са били „измамени" от вече отхвърления план на президента за продажба на световното първенство на частни инвеститори

ФИФА уволни главния си оперативен директор Кевин Ламур, след като той критикува плана на президента Джани Инфантино да продаде световното първенство, съобщава британският в. "Мирър".

Ламур, дългогодишен колега на Инфантино както във ФИФА, така и в УЕФА, заяви, че персоналът е бил „измамен" от плана, който бе отменен след широко разпространени негативни реакции.

Sky News първо съобщи за напускането на Ламур. Въпреки че ФИФА избра да не коментира естеството на неговото напускане, световният ръководен орган на футбола направи изявление.

„ФИФА може да потвърди, че работните отношения между ФИФА и Кевин Ламур като главен оперативен директор на ФИФА са приключили на 17 август 2026 г.", се казва в изявлението.

И още: „ФИФА благодари на Кевин за двете му години служба и му пожелава много късмет в бъдеще."

Появи се и писмо, изпратено от генералния секретар на ФИФА Матиас Графстрьом. В него служителите на ФИФА са информирани за напускането на Ламур, като французинът е в организацията от ноември 2024 г.

„След скорошни дискусии ФИФА и нашият главен оперативен директор Кевин Ламур се споразумяха да се разделят. Това решение беше взето след внимателно обмисляне и с голямо уважение към него, както в личен, така и в професионален план", се казва в писмото.

"Ламур се присъедини към ФИФА през ноември 2024 г. и през това време премина през период на значителни промени, включително подобрени отношения със заинтересованите страни и реализиране на няколко значими проекта от съвместен интерес наред с много други ключови постижения.

Кевин присъства на всяко заседание на Съвета на ФИФА от назначаването му през 2024 г. и много от вас са имали редовни работни отношения с Кевин по проекти от различен вид, откакто се присъедини към ФИФА.

Сметнах за важно лично да ви предоставя тази актуализация и бих искал да изразя благодарността си към Кевин за този принос и за неговата работа и ангажираност от името на ФИФА ежедневно. Пожелавам на Кевин всичко най-добро за в бъдеще", пише още каза Графстрьом.

Миналия месец Ламур попадна в заглавията, като заяви, че той и колегите му са били „измамени" от плана на Инфантино да продаде част от правата върху състезанията на ФИФА, включително световното първенство по футбол за мъже, на частни инвеститори, наричайки го „проект на един човек". 45-годишният футболен чиновник също така предложи президентът, който е под обстрел, да се оттегли от поста, който заема от 2016 г. насам.

"Не само че този проект не трябва да се осъществява. Но сега е дошло времето футболните политически лидери да си зададат правилните въпроси и да вземат правилните решения", написа Ламур.