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https://www.24chasa.bg/sport/article/23406157 www.24chasa.bg

Мъри Стоилов тръгна с 3:3 в Турция

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Мъри Стоилов позира с екипа на новия си тим СНИМКА: ФЕЙСБУК

Турският "Гьозтепе", воден от българския треньор Станимир Стоилов, стартира с 3:3 като гост на "Самсун" новия сезон в турската Суперлига.

Алекс Матос донесе преднина на гостите още в третата минута, но до почивката "Самсун" обърна до 2:1 след голове на Мариус Муандилмаджи от дузпа в 30-ата минута и на Емре Кълънч в 43-ата.

Футболистите на "Гьозтепе" изравниха минута след подновяването на играта през второто полувреме, когато се разписа Синлер Армстронг, а в 65-ата минута Ефкан Бекироглу осигури нов обрат с трето попадение за гостите - 3:2. Малко преди това, в 58-ата минута националът на Чад Мариус Муандилмаджи пропусна дузпа за домакините.

Точката за "Самсун" осигури Джелил Юксел, който бе точен в 90-ата минута за крайното 3:3.

В следващия си двубой от елитното турско първенство "Гьозтепе" приеме "Генчлербирлиги" на 23 август.

Мъри Стоилов позира с екипа на новия си тим СНИМКА: ФЕЙСБУК

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