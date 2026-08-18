Сестри Уилямс загубиха първи си мач от 4 г.

Сестрите Серена (44 г.) и Винъс Уилямс (46 г.) се завърнаха като двойка за първи път от US Open 2022, но отпаднаха в първия кръг на турнира в Синсинати. Американките, участващи с „уайлд кард", отстъпиха пред Марта Костюк (Украйна) и Пейтън Стърнс (САЩ) с 2:6, 6:1, 8:10 за час и 19 минути.

След убедителен втори сет, сестрите пратиха мача в шампионски тайбрек. В него те почти стопиха изоставане от 0:6 до 8:9, но двойна грешка на Винъс сложи край на срещата. Това бе първото им общо участие извън "Големият шлем" от Рим 2016 насам.

Първоначално двете планираха да играят заедно на „Уимбълдън", но травма в коляното на Серена осуети намеренията им. Въпреки загубата, Винъс изрази задоволство от съвместната им игра след толкова дълга пауза.

Серена и Винъс Уилямс имат забележителна кариера на двойки със 14 титли от "Големият шлем", общо 22 титли от тура и три олимпийски златни медала.