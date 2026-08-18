Трима българи неизползвани резерви в отборите си за купата на Италия

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Отборите на "Сасуоло", "Пиза", "Кремонезе" и "Палермо" се класираха за третия кръг (1/16-финали) в турнира за купата на Италия.

Елитният "Сасуоло" се наложи като домакин с 3:0 над "Чезена" от второто ниво и на 1/16-финалите ще се изправи срещу "Фрозиноне". Кристиан Волпато, Василие Аджич и Лука Липани реализираха головете за "Сасуоло".

Второтодивизионният "Пиза", където се подвизава Росен Божинов, отстрани друг тим от серия "В" Емполи след 1:1 в редовното време и 4:3 при дузпите. Божинов остана резерва за домакините от Пиза.

Участникът в серия "В" "Палермо" елиминира елитния "Лече" след победа с 2:0 като домакин. Сред резервите на "Лече" бе 18-годишният български вратар Пламен Пенев. За домакините се разписаха Доминик Вавасори и Йоел Поянпало.

Друг млад български вратар - 18-годишният Андрей Кръстев, бе в групата на втородивизионния "Сампдория" при загубата с 0:2 като гост на "Кремонезе".