"Челси" праща допингирания Мудрик под наем в "Ковънтри"

Украинското крило на "Челси" Михайло Мудрик може да продължи кариерата си в Англия под наем в "Ковънтри", пише TEAMtalk.

Мудрик не е играл в официален мач от ноември 2024 г., след като бе наказан за употреба на допинг. В края на юли той получи разрешение да се върне към тренировки и игра, след което участва в три мача с "Челси" като част от предсезонната подготовка.

Лондонският клуб няма планове да се разделя окончателно с 25-годишния нападател. "Челси" смята, че след дълго отсъствие играчът се нуждае от постоянно игрово време и затова е готов да обмисли само трансфер под наем.

"Ковънтри" се води от бившия мениджър на "Челси" Франк Лампард, който познава Мудрик добре от времето си в лондонския клуб. Ръководството на "Челси" също вярва, че стилът на отбора би могъл да подхожда на украинеца и да му помогне да възвърне формата си след дългото прекъсване.