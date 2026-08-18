Украинец смени украинец на вратата на "Реал" (Мадрид) срещу "Шалке о4"

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"Реал" (Мадрид) направи любопитна смяна в приятелския мач срещу немския "Шалке 04".

В края на мача украинският вратар Андрий Лунин беше заменен от сънародника си Иля Волошин, който дебютира за мъжкия отбор на испанския клуб.

Мачът се игра на 16 август в Гелзенкирхен и завърши с победа 3:0 за "Реал". Старши треньорът Жозе Моуриньо използва трима вратари в мача. Тибо Куртоа започна мача, Лунин влезе след почивката и беше заменен от 19-годишния Иля Волошин, вратар на украинския младежки отбор, в 87-ата минута.

Това беше първата официална изява на Волошин за старшия отбор на Мадрид.

Лунин игра цялото второ полувреме, преди да бъде сменен, като направи три спасявания. След напускането му Волошин игра в последните минути на мача и помогна за запазването на вратата на отбора непокътната.