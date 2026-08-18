След скандал отстраниха братя Братоеви от държавното по плажен волейбол

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Скандал след финала на държавното първенство по плажен волейбол в Бургас доведе до дисквалификацията на бившите национали Валентин и Георги Братоеви.

Инцидентът възниква веднага след края на мача между двойките Константин Митев/Валентин Братоев и Калоян Вълчинов/Денис Карягин (завършил 2:1). Напрежението между играчите ескалира, когато Георги Братоев, явно здравата ядосан от нещо, се устреми към Вълчинов, но блъсна национала Карягин в гърдите.

Бързата намеса на длъжностните лица предотврати по-сериозен сблъсък.

Първият съдия Николай Русев потвърди дисквалификацията на двамата братя. Случаят е предаден и на Дисциплинарната комисия към Българската федерация по волейбол.