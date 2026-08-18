"Манчестър Юнайтед" иска да задържи Бруно Фернандеш с нов договор

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"Манчестър Юнайтед" иска удължаване на договора на капитана Бруно Фернандеш, според The ​​Athletic. Самият халф също изрази желание да остане в настоящия си клуб, след като имаше реална оферта към него от "Галатасарай". Клаузата за освобождаване на Фернандеш от 57 милиона паунда за чуждестранни клубове също изтече.

Полузащитникът е в "Юнайтед" от януари 2020 г. Миналия сезон 31-годишният португалец изигра 37 мача във всички състезания, в които отбеляза девет гола и направи 22 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2027 г.

Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 35 милиона евро.