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https://www.24chasa.bg/sport/article/23407009 www.24chasa.bg

Белгийци отказаха 3 млн. евро от "Лудогорец" за крило

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Новият треньор на “Лудогорец” получи фланелка с номер 1 от изпълнителния директор на клуба Ангел Петричев. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Белгийският елитен "Сент Трюден" е отхвърлил оферта от "Лудогорец" на стойност около 3 милиона евро за лявото крило Илиас Себауи, съобщава местното издание Belang van Limburg.

Роденият в Белгия 24-годишен марокански офанзивен футболист е оценяван на 9 милиона евро от клуба си.

Belang van Limburg изтъква, че Себауи има договор със "Сент Трюден" за още два сезона и от ръководството на отбора не са поставени под натиск да го продават, заради което нямат намерение да отстъпват от определената за него цена.

Илиас Себауи бе закупен за 1 милион евро от нидерландския гранд "Фейенорд" преди малко повече от година, като вече записа 6 гола и 8 асистенции в 44 срещи за "жълто-сините".

В кариерата си той е защитавал цветовете още на родния си клуб "Беершот", на "Дордрехт" и "Херенвеен". Има и един мач за олимпийския отбор на Мароко до 23 години.

Новият треньор на “Лудогорец” получи фланелка с номер 1 от изпълнителния директор на клуба Ангел Петричев. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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