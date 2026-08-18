Белгийци отказаха 3 млн. евро от "Лудогорец" за крило

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Белгийският елитен "Сент Трюден" е отхвърлил оферта от "Лудогорец" на стойност около 3 милиона евро за лявото крило Илиас Себауи, съобщава местното издание Belang van Limburg.

Роденият в Белгия 24-годишен марокански офанзивен футболист е оценяван на 9 милиона евро от клуба си.

Belang van Limburg изтъква, че Себауи има договор със "Сент Трюден" за още два сезона и от ръководството на отбора не са поставени под натиск да го продават, заради което нямат намерение да отстъпват от определената за него цена.

Илиас Себауи бе закупен за 1 милион евро от нидерландския гранд "Фейенорд" преди малко повече от година, като вече записа 6 гола и 8 асистенции в 44 срещи за "жълто-сините".

В кариерата си той е защитавал цветовете още на родния си клуб "Беершот", на "Дордрехт" и "Херенвеен". Има и един мач за олимпийския отбор на Мароко до 23 години.