Прическата на годината! Олимпийски шампион обръсна кръст на главата на млад бегач

Капитанът на италианските лекоатлети Джанмарко Тамбери се пошегува за сметка на сънародника си

Удряне на шамари по новодошлите, ритане, обливане с бира, хвърляне на треньор във водата... Спортистите измислят всякакви ритуали, за да отбележат това или онова значимо събитие.

Но изглежда, че нищо подобно на Европейското първенство по лека атлетика през 2026 г. не се е случвало! Олимпийският шампион Джанмарко Тамбери обръсна главата на сънародника си, който дебютираше на най-високо континентално ниво. И го направи по такъв начин, че целият свят говореше за прическата!

„Късметлият" се оказа Филипо Деца. На първото си европейско първенство той се класира на 200 метра с най-бързо време, а след това завърши седми на финала.

Преди това се състоя церемонията по посвещаването на спринтьора в италианския национален отбор. Олимпийският шампион по скок на височина Джанмарко Тамбери водеше журито. Традиционно италианският отбор по лека атлетика отрязва кичур коса за новодошлите, но Тамбери отиде по-далеч и... обръсна кръст на главата на Филипо.

Самият Филипо не е притеснен от работата на Тамбери.

„Когато се състезаваш в първото си официално състезание за националния отбор и там са звезди като Джейкъбс, Тамбери, Батоклети и Фабри, те трябва да ти отрежат косата. Обикновено отрязват малък кичур. Но аз реших просто да се насладя на момента. Казах на капитана Тамбери: „Прави каквото искаш с косата ми." Той го направи и аз съм много щастлив от това", цитира италианската преса думите на спринтьора.

Той напуска футбола заради „Кралицата на спортовете".

Мнозина вече нарекоха 21-годишния Филипо едно от откровенията на европейското първенство през 2026 г. Разбира се, не става въпрос за прическата му, а за спортните му постижения и историята му.

Само си помислете: само преди две години този човек тича по терена с топка и дори не е помислял да стъпи на пистата.

Деца играе професионален футбол около 10 години, но закачи бутонките на пирона през 2024 г. Тогава посвещава на леката атлетика. Почти веднага показва силен резултат на италианското първенство за юноши, влезе в отбора по щафета 4х100 м и наскоро си осигури място на европейското първенство за мъже.

Но това не е всичко. Филипо учи инженерен мениджмънт и вече е завършил гимназия със специалност природни науки.

И така се случи, че вече могъщият италиански национален отбор се сдоби с нова звезда. След такъв ритуал Филипо Деца просто трябва да се издигне до капитанско звание и един ден да вземе машинката, за да подстриже косата на новодошлия. Джанмарко Тамбери, който между другото стана европейски шампион в Бирмингам, ще му даде майсторски клас.