"Левски" с група от 22-ма за АЕК, гърците уредиха национал на Хондурас

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Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес записа група от 22 футболисти за първия мач с АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига, който е тази вечер на Националния стадион "Васил Левски" от 22,00 часа.

В разширения състав на "сините" не попаднаха новото попълнение Марко Груич, който няма картотека за европейските турнири, както и все още възстановяващите се след различни контузии Оливер Камдем, Стипе Вуликич, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

Ето и групата на "Левски":

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров;

Защитници: Алдаир Невеш, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес, Хевертон;

Халфове: Мехди Мубарик, Гашпер Търдин, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков;

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Хуан Переа, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов.

АЕК пък успя да картотекира последното си попълнение Кервин Ариага за мачовете с "Левски" от плейофната фаза на Шампионската лига.

Националния халф на Хондурас е в групата за двубоя тази вечер.