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"Марек" ще домакинства в Перник

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Мачовете на “Стадиона на мира” в Перник са не само зрелищни, но очевидно и съмнителни. СНИМКА: АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ

"Марек" ще играе домакинските си мачове в Перник до завършване на строително-ремонтните дейности на стадион "Бончук" в Дупница, съобщава Спортно-техническата комисия към БФС. Първият мач е още тази неделя, 23 август, от 18 часа срещу изпадналия от елита "Добруджа".

Ден по-рано, в събота, "Миньор" ще приеме "Банско" в мач от Югозападната Трета лига.

"Марек" започна сезона във Втора лига с победа с 1:0 срещу "Фратрия" като гост, но след това допусна три поредни поражения и се намира на 15-о място в класирането.

Мачовете на “Стадиона на мира” в Перник са не само зрелищни, но очевидно и съмнителни. СНИМКА: АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ

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