Клуб от Соломоновите острови се пошегува с трансфер на Джейми Варди

Клубът от Висшата лига на Соломоновите острови "Реал Какамора", известен с майтапите си в социалните медии, шеговито обяви трансфера на бившия нападател на "Лестър" и английския национален отбор Джейми Варди, който в момента е свободен агент.

"Джейми Варди, който остава свободен агент, вероятно ще се насочи към "Реал Какамора" с грандиозен трансфер. Източници, близки до бившата звезда на "Лестър", споделят, че самото му присъствие ще бъде достатъчно основание за отмяна на забраната на отбора за участие в шампионата на Соломоновите острови", се казва в изявление на клуба.

"Реал Какамора" получи отказ от лиценз за участие в новия сезон на шампионата на Соломоновите острови поради неизпълнение на редица критерии на лигата, най-вече финансови.