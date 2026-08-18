Гуардиола: Разделих се с най-красивата жена на планетата, защото загубихме страстта в брака

В новия документален филм на Amazon Prime (A Beautiful Obsession) Пеп Гуардиола споделя за цената на успеха и признава, че през 2024 г. се е разделил със съпругата си Кристина Сера заради изгубена страст в брака.

В емоционална реч след загуба от "Ювентус", той дава личния си живот за пример пред играчите на "Манчестър Сити", призовавайки ги във всичко да търсят страстта, а не просто да играят за пари.

"Хора, искам да призная нещо, разделих се с най-красивата жена на планетата. Това е съпругата ми, бившата ми съпруга - обичам я невероятно много, но загубихме страстта. Поради много причини загубихме страстта. Обичам я, да, абсолютно. Тя ме обича, да, но загубихме страстта. Как играете футбол, защото ви плащат ли? Или заради нещо отвътре? Къде е страстта? В живота ви, каквото и да правите, правете го със страст. Не искам добри играчи. Искам играчи със страст", казал испанецът пред футболистите си.

След 10 години начело на "Манчестър Сити", испанецът напусна тима в края на миналия сезон. Той е отхвърлил оферта да води националния отбор на Италия и планира дълга почивка от треньорската професия, за да преосмисли живота си.