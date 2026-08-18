Жените на селекционера на Египет Хосам Хасан се сбиха, той припадна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Селекционерът на националния отбор на Египет Хосам Хасан е бил приет в болница след физическа саморазправа между настоящата и бившата му съпруга, съобщават световните медии.

Треньорът е бил на почивка в луксозния хотел Porto Marina на Червено море, където е празнувал рожден ден, събирайки членове на семейството си.

Ситуацията е ескалирала в лятната градина на ресторанта на хотела, където настоящата му съпруга Дина Мостафа се засича с първата му съпруга Хувайда Ал-Гарбауи и нейните деца.

Разговорът бързо прераства в размяна на обиди, последвани от удари, дърпане на коси и заливане с горещо кафе по лицето на настоящата съпруга.

Опитвайки се да разтърве разгорещените жени, 60-годишният треньор е колабирал, след което е бил откаран в болница и впоследствие е задействал процедура по развод.