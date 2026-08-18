Росица Денчева върза 2 "геврека" на китайка в Куршумлийска баня

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира убедително за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.
19-годишната българка разгроми с 6:0, 6:0 осмата поставена Зоню Ли (Китай) за 62 минути игра и така и върза 2 "геврека".
Във втория кръг Денчева ще играе срещу победителката от мача между Нала Калер (Канада) и Луна Вуйович (Сърбия).
Предната седмица Денчева стана вицешампионка на сингъл и шампионка на двойки на друг турнир от същия ранг в Куршумлийска баня.
Друга националка на България - Лидия Енчева, ще играе по-късно днес срещата си от първия кръг срещу Ксения Зайцева (Русия). Преди този мач 20-годишната Енчева постигна две победи в квалификациите.
Лиа Каратанчева пък ще вземе участие в надпреварата на двойки. Българката и Пратхарна Г. Томбаре (Индия) ще играят на старта срещу рускините София Лансере и Алина Юнева.