Нов треньор в щаба на вицешампиона "Нефтохимик"

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Нов треньор влиза в щаба на вицешампиона и носител на купата на България при волейболистите "Нефтохимик 2010".

Добромир Лазаров ще бъде първи асистент на старшията Иван Станев. Лазаров има богат опит предимно с юношески отбори, със спечелени медали с "Левски", със сериозно присъствие в Академия "Стойчев- Казийски".

За последно е бил старши треньор на женския тим на "Драгоман" в родния елит.

Бургаският тим привлече и нов статистик. Овакантеният пост от Айкут Айдън, който се прибра в Турция, след 6 успешни сезона у нас с "Хебър" и "Нефтохимик" е поверен на азера Орхан Вализада.

Отборът на "Нефтохимик" стартира подготовката си за новия сезон в Супер Волей на 31 август. Тя ще е изцяло при домашни условия в Бургас. В първите дни волейболистите ще минат пълни медицински изследвания и функционални тестове.

Старши треньорът Иван Станев е предвидил общо 7- 8 контролни мача, включително участие на турнир в Стара Загора, организиран от местния "Берое".

В зала "Младост" за две контролни проверки през септември ще гостува елитен сръбски тим.