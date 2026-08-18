Голяма звезда в тениса на маса идва отново за турнира в Панагюрище

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Една от най-големите звезди в тениса на маса идва отново за турнира в Панагюрище.

Димитрий Овчаров е бивш №1 в световната ранглиста и има 6 олимпийски медала (два сребърни отборно с Германия и четири бронзови). Роденият в Киев спечели в "Арена Асарел" през 2017 г., а сега ще бъде поставен под №2.

Немският национал е 10-кратен европейски шампион, а освен това има и 5 медала от световни първенства.

Между 8 и 13 септември Панагюрище приема за десети път някои от най-добрите състезатели в тениса на маса.