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Гърци се подиграват на националния ни стадион

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Състоянието на националния стадион вцепени гръцките журналисти преди двубоя на АЕК с “Левски”. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

“Това е стадионът”, написа в социалните мрежи гръцкият журналист Костас Костегоглу в социалните мрежи преди двубоя на “Левски” с АЕК от плейофа за Шампионската лига. И илюстрира всичко със снимка на стените на “Васил Левски”, които не са виждали боя от години.

“И една зала като за сватби”, допълва той, явно визирайки тази за пресконференции.

България е единствената държава в Европа, която няма нормален национален стадион, като този проблем се неглижира от години.

“Васил Левски” постоянно се ремонтира, но няма как едно съоръжение, което е построено през 1953 година, да бъде на ниво на съвременните стадиони.

От години само се говори, че се търси място за нов стадион, но така никой не предприема някаква конкретна стъпка.

А в момента “Васил Левски” е проблем, след като и “Левски”, и ЦСКА си осигуриха участие в шампионатната фаза на евротурнирите и няма друг стадион, който да приеме мачовете.

Освен това ЦСКА играе на него мачовете си от първенството, както и столичният “Септември”, а по изискване на полицията и вечните дербита.

В момента единственото лицензирано съоръжение за шампионатна фаза на евротурнир е стадионът на “Лудогорец” в Разград. По този на “Ботев” в Пловдив има още да се доизкусуряват някои работи.

На стадиона на “Локомотив” в Пловдив се появиха огромни пукнатини на новите трибуни, които няма как да са планирани, както твърдят от общината. Собственикът на тима Христо Крушарски преди дни предупреди, че строежът е под всякаква критика и очаква дори нещо да се срине заради калпаво изпълнение.

Част от делегацията на АЕК се разходи във вторник сутринта из София, като мнозина влязоха в “Свети Александър Невски”, вероятно да се помолят да не падат толкова много от “сините”.

Гърците влязоха в плейофа само след един официален двубой и той бе загубен след дузпи от съперника на ЦСКА ОФИ (Крит). Мачът бе за суперкупата на Гърция.

Залата за пресконференции била подредена като за сватба, смятат гостите.
Залата за пресконференции била подредена като за сватба, смятат гостите.

Състоянието на националния стадион вцепени гръцките журналисти преди двубоя на АЕК с “Левски”. СНИМКИ: ФЕЙСБУК
Залата за пресконференции била подредена като за сватба, смятат гостите.

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