A1 Motor Park ще бъде домакин на тридневен Balkan Ducati Track Weekend 2026

За първи път в България, всички италиански бегачки на едно място - Panigale V4, Monster V2, Streetfighter V2, Multistrada V4S, Multistrada V2S и не на последно място - Panigale V2 Special Edition MM93 - екслузивен сериен модел, посветен на Марк Маркес

От 21 до 23 август A1 Motor Park край Самоков ще бъде домакин на първия Balkan Ducati Track Weekend – тридневно мотоциклетно събитие по инициатива на Ducati Bulgaria. Една от големите атракции на Balkan Ducati Track Weekend ще бъде възможността посетители да видят за първи път в България емблематични италиански бегачки от Ducati на едно място - Panigale V4, Monster V2, Streetfighter V2, Multistrada V4S, Multistrada V2S и не на последно място - Panigale V2 Special Edition MM93 - екслузивен сериен модел, посветен на Марк Маркес.

Ducati преживяване на максимална скорост

Първият ден от събитието е посветен изцяло на свободно каране и изучаване на възможностите на пистата и мотоциклетите в безопасна и контролирана среда. Адреналинът ще бъде на макс на 22 и 23 август, когато програмата ще бъде изцяло посветена на пистово каране, високите скорости и оспорваната битка за всяка стотна от секундата до финала. Сред специалните гости в падока ще бъдат 19-кратният шампион на България и 14-кратен BMU шампион Мартин Чой, и многократният шампион на България по мотокрос Майкъл Иванов.

Организаторите са подготвили и награден фонд, който включва безплатни Open Days от A1 Motor Park, комплекти състезателни сликове за най-бързите във всяка група, както и ваучери за мотоциклетна екипировка на стойност 300 евро.

Стани част от Balkan Ducati Track Weekend 2026 и се включи в играта, в която можеш да спечелиш един от трите специални комплекта A1 Motor Park & Ducati – шапка, чаша и тениска от Ducati, както и суитшърт от A1 Motor Park.

Местата за Balkan Ducati Track Weekend 2026 са ограничени. Не пропускай възможността да бъдеш част от събитието и осигури своя билет от тук: https://www.kupibileti.bg/bg/category/353