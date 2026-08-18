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https://www.24chasa.bg/sport/article/23410692 www.24chasa.bg

Консорциум с участие на Безос придоби 38% от "Ливърпул"

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ДЖЕФ БЕЗОС

Консорциумът, включващ основателя на Amazon Джеф Безос, е придобил 38 процента от акциите на легендарния английски футболен клуб "Ливърпул" в сделката с "Фенуей Спортс Груп", съобщава журналистът от Sky Sports Вини О'Конър. Първоначално се смяташе, че "1892 Холдингс" е получил миноритарен дял в рамките на 30 до 33 процента.

Консорциумът бе представляван в преговорите от Амит Батия - зет на милиардера Лакшми Митал. Доскоро той бе акционер във втородивизионния "Куинс Парк Рейнджърс", предава БТА.

Според информация на Sky Sports "1892 Холдингс" има опцията да стане мажоритарен собственик на "червените". Тя е активна в следващите 12 месеца, като настоящите собственици от "Фенуей Спортс Груп" са поставили окончателна цена от около 8 милиарда долара за целия пакет акции.

Източници на Sky Sports и CNBC твърдят, че наличието на опция не е гаранция за бъдеща сделка. Ако такава не се осъществи, "Фенуей" ще продължи да контролира мажоритарния дял и съответно да ръководи "Ливърпул".

ДЖЕФ БЕЗОС

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