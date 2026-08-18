39 000 слушаха химна на Шампионската лига в София! "Левски" и АЕК влязоха в битка (на живо)

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"Левски" излезе пред 39 000 свои фенове на Националния стадион "Васил Левски" в първи плейоф за Шампионската лига срещу АЕК. Резултатът е 0:0.

19 август 2009 г. Стадион "Георги Аспарухов". Химнът на Шампионската лига звучи за последно в София в чест на "Левски". "Сините" играят първи плейоф за влизане в груповата фаза на най-престижния клубен турнир срещу "Дебрецен".

18 август 2026 г. Национален стадион "Васил Левски". Химнът на Шампионската лига отново звуча в София в чест на "Левски". "Сините" играят първи плейоф за влизане в основната фаза на най-престижния клубен турнир срещу АЕК.

17 г. по-късно "синя" България го заслужи отново. Сега феновете са над два пъти повече от онези над 18 000 на "Герена" през 2009-а. И левскарите мечтаят това да доведе до различен резултат.

Шампионът на България срещу шампиона на Гърция в битка за едно място в истинската Шампионска лига.

Левскарите превърнаха секторите Б и В на стадион "Васил Левски" в огромен син банер, чрез който съобщиха: Европа ни очаква! А хореографията се появи именно на фона на най-желаната мелодия - химна на Шампионската лига.

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Треньорът на "сините" Хулио Веласкес реши да вкара Майкон в центъра на терена. Това бе неговата изненада в стартовия състав. За сметка на реванша с "Кайрат" в Казахстан от титулярите отпадна Гашпер Търдин. В лявата част на защита Веласкес реши да започне Алекс Сентейес.

"ЛЕВСКИ" - АЕК 0:0

"ЛЕВСКИ": 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сентейес, 19. Мехди Мубарик, 3. Майкон, 35. Сержиньо ,11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

АЕК: 1. Томаш Стракоша, 12. Лазарос Рота, 2. Харолд Мукуди (К), 44. Филипе Релвас, 3. Ставрос Пилиос, 6. Каан Кайринен, 18. Ражван Марин, 11. Абубукари Койта, 14. Ловро Майер, 9. Лука Йович, 90. Зини