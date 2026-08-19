Колоездачната обиколка на България отново стартира в Приморско

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Колоездачната обиколка на България отново ще започне в Приморско.

73-ото издание на четвъртото най-старото многоетапно състезание в света (започва през 1924 г.) ще се състои от 29 август до 2 септември.

Първият етап е по маршрута от миналата година - 125,2 километра от Приморско до Бургас. Следва етапът до Сливен (105,5 км) с равнинен профил. На 31 август предстоят 106,2 км до Павел баня, където преди време рекордьорът по титли в обиколката Ивайло Габровски постигна впечатляваща победа.

Вероятно решителен за генералното класиране ще е етапът до Троян (104,7 км) с емблематичното изкачване на Беклемето в Стара планина. В последния ден колоездачите ще карат по маршрут в Троян, където ще бъдат отбелязани 130 г. на местния клуб “Хемус 1896”.

