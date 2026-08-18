Никола Цолов резервен пилот в “Ред Бул”?

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Място на резервен пилот на “Ред Бул” също е вариант за Никола Цолов при евентуалното му влизане във Формула 1.

Според специализирани сайтове това може да се случи, ако японецът Юки Цунода приеме предложението да премине в отбор от Индикар в САЩ.

Водачът в класирането на Формула 2 Цолов ще направи тест с миналогодишен модел на “Рейсинг Булс” на 27 август на пистата “Енцо и Дино Ферари” в Имола (Ит).

Това е част от програмата TPC (Test previous cars), задължителна за участие в свободни тренировки във Формула 1. В момента Цолов е пилот на “Кампос Рейсинг”.

