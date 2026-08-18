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Григор Димитров засега без покана за US Open, остава още една свободна

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Григор Димитров

Григор Димитров не е в списъка на тенисистите, които получават покана за основната схема на US Open. 

Остава да бъде обявена още една уайлд кард и ако организаторите я дадат на друг, най-добрият български тенисист ще трябва да играе квалификации в последния за сезона турнир от "Големият шлем". Мачовете в тази схема започват в понеделник в Ню Йорк. 

В основната схема с уайлд кард влизат Мартин Дам, двукратният студентски шампион на САЩ Майкъл Джън, Джей Джей Уулф и Себастиан Грозни като победители в предварителните национални квалификации за мъже и състезатели от колежите, шампионът до 18 г. на Щатите Джек Кенеди, Гаел Монфис и Алексей Попирин. Последните двама получават покани заради взаимното споразумение между Американската тенис асоциация с федерациите на Франция и Австралия. 

Григор Димитров

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