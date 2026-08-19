Веласкес: За нас е все едно дали играем на "Васил Левски" или "Ноу Камп", искаме да печелим

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес коментира равенството 0:0 на стадион Националния стадион "Васил Левски" срещу АЕК в първия мач от плейофите за Шампионската лига. Реваншът в Гърция е на 26 август.

"Мачът беше равностоен. За мен "Левски" игра добре. Беше важно да задържим нашата идентичност, нашата игра. Според мен успяхме да го направим от първата минута. Имахме идея как да играем, доминирахме в големи периоди, покривахме пространствата и на моменти диктувахме двубоя.

Понякога последният пас или решаващият удар липсваха, но като цяло изглеждахме добре. През първото полувреме го нямаше решаващото движение в последните метри. Адаптирахме се добре през втората част и стана равностоен двубой. Всичко е възможно и е важно, че опознахме по-добре съперника. Имаме страхотен потенциал, отдадени сме и го показвахме от първата до последната минута.

Важно е във втория мач да излезем отново мобилизирани и да уловим решаващия момент. За нас е едно и също дали сме на "Васил Левски", или на "Ноу Камп". Опитваме да играем нашата игра и да спечелим. Когато го правим, нещата се получават все по-добре. Не ни е първи мач в този турнир, вече играхме със силни отбори и пак сме гостували в реванша. Това няма значение. Важното е да знаем, че имаме капацитета да се противопоставим с нашата игра", заяви Веласкес.