Светльо Вуцов: Отиваме в Атина с мисия да повторим случилото се преди 20 г.

Вратарят на "Левски" Светослав Вуцов бе категоричен, че след 0:0 с АЕК в София тимът отива за реванша от плейофния кръг към Шампионската лига в Атина със задачата да повтори това, което "сините" направиха преди 20 г.

През 2006-а те станаха първия български отбор в нея, след като под ръководството на Станимир Стоилов отстраниха италианския "Киево".

"Пълен стадион, неописуема емоция. Стояхме добре на терена и всичко ще се реши във втория мач. Хубаво е, че запазихме суха мрежа, но повече ще се радвам да допусна гол и да спечелим.

Нищо не се променя. Отиваме там с ясната цел да продължим напред и да повторим историята отпреди 20 години. Благодаря на нашите фенове за подкрепата. Вярваме в нашите сили, можем да се поздравим с успех", каза потомственият левскар.