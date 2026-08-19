Наско Сираков: Ако играем така, съм спокоен. Господ ще реши кой ще продължи

"Горд съм с това, което показва "Левски". Горд съм, че имаме отбор и феновете го оценяват." Това заяви президентът на "Левски" Наско Сираков след първия плейоф за Шампионската лига срещу АЕК, завършил 0:0 пред 39 000 левскари на стадион "Васил Левски" в София.

"Никога не съм се съмнявал и го казах още преди шест години, че "Левски" не е създаден да оцелява, а да побеждава. Беше въпрос на време", продължи Сираков, който стана собственик в най-тежките времена за "синия" клуб, а вече е в президентската роля след подсигуряването на нов собственик с добри финансови възможности - Атанас Бостанджиев.

На въпрос за очакванията за реванша в Гърция Сираков отвърна: "Господ ще реши. Ако играем така, аз съм спокоен. И да загубим, ще бъда горд с отбора".

Попитан какво би казал на феновете на "Левски" след най-посетеният мач в българския футбол от доста време, Сираков заяви: "Сигурен съм, че до Нова година ще подобрят и този рекорд".