Собственикът на "Левски": Много съм горд! Уникална игра!

Собственикът на "Левски" Атанас Бостанджиев беше колкото лаконичен, толкова и категоричен в коментара си за представянето на "Левски" в първия плейоф за Шампионската лига срещу АЕК, завършил 0:0.

"Естетсвено, че съм доволен. Много съм горд. Уникална игра", заяви Атанас Бостанджиев.

Доволен от националния стадион си тръгна и бивш собственик - Тодор Батков. "Достойно представяне, имахме шансове и ние, и те. Това е най-класният отбор, с който сме играли тази година. Всичко може да се случи във втория мач. Надявам се те да играят по-открито и с бързите ни нападатели може да им вкараме гол. Успехът е безспорен. Гарантирана Лига Европа, но според мен шансовете за Шампионската лига продължават да бъдат 50 на 50", коментира Батков.