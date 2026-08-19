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Собственикът на "Левски": Много съм горд! Уникална игра!

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Собственикът на "Левски" Атанас Бостанджиев (в центъра) преди мача срещу АЕК в СОфия. СНИМКА: СТАРТФОТО

Собственикът на "Левски" Атанас Бостанджиев беше колкото лаконичен, толкова и категоричен в коментара си за представянето на "Левски" в първия плейоф за Шампионската лига срещу АЕК, завършил 0:0.

"Естетсвено, че съм доволен. Много съм горд. Уникална игра", заяви Атанас Бостанджиев.

Доволен от националния стадион си тръгна и бивш собственик - Тодор Батков. "Достойно представяне, имахме шансове и ние, и те. Това е най-класният отбор, с който сме играли тази година. Всичко може да се случи във втория мач. Надявам се те да играят по-открито и с бързите ни нападатели може да им вкараме гол. Успехът е безспорен. Гарантирана Лига Европа, но според мен шансовете за Шампионската лига продължават да бъдат 50 на 50", коментира Батков.

Собственикът на "Левски" Атанас Бостанджиев (в центъра) преди мача срещу АЕК в СОфия. СНИМКА: СТАРТФОТО

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