Бронзовата Александра Начева учи за медицинска сестра

Европейската бронзова медалистка в тройния скок от първенството в Бирмингам Александра Начева се е записала да учи второ висшще образование. То е за медицинска сестра и Александра е студент вече втора година в тази специалност.

"Толкова ми харесва, че ми се иска да продължа и за лекар, но реално със сегашната си натовареност няма как да стане", разказа Александра пред Нова телевизия.

Това е второ висше образование за Александра Начева, тя вече има бакалавърска степен по хранене и диетика.

"Никога не съм била в по-добра форма и трябва да се възползвам от нея", добави лекоатлетката по повод заминаването си за състезанието от Диамантената лига в Полша. Там тя ще отбележи и своя 25 рожден ден.

"Няма да празнувам, но и никога в последните 10 години не съм планувала да празнувам, защото обикновено съвпада със състезания", каза Начева.

Александра Начева се завърна в тройния скок след тежка контузия, от която се възстановява цели две години. Заради това и бронзовият медал от Бирмингам определя като един от най-скъпите си.