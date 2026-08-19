Ник Кириос даде положителна проба за кокаин

Бившата звезда на австралийския тенис Ник Кириос е дал положителна проба за допинг.

Финалистът от "Уимбълдън" през 2022 г. е бил проверен в Майорка, а анализът от 17 юли е открил метаболит на кокаина. Кириос е със спрени права от 4 август и до момента не е заявил, че ще обжалва.

31-годишният ексцентричен скандалджия най-много се бунтуваше срещу скромното наказание, което носителят на титли от "Големият шлем" Яник Синер, след като бе хванат със стероида клостебол.

Кириос коментира случая в социалните мрежи.

"Наскоро се провалих на допинг тест в Майорка, където дадох положителна проба за кокаин. Направих сериозна грешка и поемам цялата отговорност. Извинявам се на моите фенове, на семейството ми, на спонсорите и на всички близки. Но най-много съжалявам за децата, които ме следват. Давам си сметка какъв пример е това и съм изключително разочарован от себе си. Не търся извинения, но искам да дам няколко подробности за това, което ми се случи. В последните две години непрекъснато ме тормозеха контузии, които ме засегнаха физически и психически. Тялото ми се оказа неспособно да отговори на очакванията и мисълта за близък край на кариерата се оказа по-трудна за приемане, отколкото си представях. Винаги съм напомнял, че не аз избрах тениса, а той мен. Но да приключа с това, което реално е целият ми живот, е едно от най-трудните за приемане неща. На моменти се чувствах сам и безпомощен. Това обаче не е извинение за извършеното от мен. Добрата новина е, че ми подейства като електрошок. В следващите 28 дни ще се изключа от социалните мрежи и публичния живот, за да се концентрирам върху това как да продължа по най-добрия начин. Моля де уважавате личния ми живот и най-вече този на моето семейство в този период. Съжалявам, ще работя здраво, за да се завърна по-добър", написа тенисистът.