Раздяла след 5 г. между "Левски" и генералния спонсор

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"Левски" и букмейкърът Palms Bet ще сложат край на продължилото 5 години партньорството на 28 август.

Това обяви обяви босът на компанията Мило Борисов в специално видео обръщение.

„През август 2021 - една от най-трудните години за „Левски", съдбата ни събра, за да може сега, пет години по-късно, заедно с всички вас да празнуваме победоносното завръщане на „Левски" като шампион на България и участник в плейофите на Шампионска лига. През 2021 година това бе само една смела мечта, но аз и моят екип повярвахме в нея.

„Пет години по-късно клубът се изправи на крака и отново е начело на професионалния футбол в България. Това е резултат от неуморната работа на ръководството на клуба, част от което имах честта да бъда и аз.

През петте години Palms Bet остана сред ключовите партньори на „Левски", подкрепяйки клуба в период на сериозни изпитания, последван от постепенно възстановяване и завръщане към големите спортни цели.

„Искам да сте сигурни, че „Левски" винаги ще остане част от мен и моя екип. Пожелавам на клуба много нови успехи, защото „ЛЕВСКИ е ВЕЧЕН", казва Мило Борисов.

Бизнесменът подчертава, че постигнатото е резултат от общите усилия на ръководството, служителите, спортно-техническия щаб, футболистите, акционерите и най-вече привържениците.

Специална благодарност Борисов отправя към феновете и фенските организации, към акционерите, включително на Сдружение „Левски на Левскарите", за конструктивната критика и активното участие в живота на клуба.