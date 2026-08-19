Станаха ясни волейболистките на България за европейското

Излизане от групата на eвропейското първенство е първата цел на женския национален отбор на България по волейбол, каза треньорът Марчело Абонданца. Състезателките ни заминаха към чешкия град Бърно с полет за Виена. Българките са в група с домакина Чехия, Украйна, Австрия, Сърбия и Гърция.

„Мисля, че по-добра атмосфера не сме имали досега – каза Абонданца. - Отборът ни е млад. Само две състезателки са участвали на Европейско първенство. Ще бъда доволен, ако успеем да минем груповата фаза."

„Отпадането от Лигата на нациите беше много неприятно, но в никакъв случай не е понижило духа в отбора ни – добави Микаела Стоянова. - Искаме да излезем от групата. Много е важно да спечелим първия ни мач срещу Украйна."

Нашите стартират турнира срещу украинките в петък от 18 часа българско време. Два дни по-късно се изправяме срещу Гърция по същото време. Третият ни двубой е срещу Сърбия от 21 часа на 24 август. Следва среща с Австрия на 26 август от 18 часа и завършваме груповата фаза срещу домакините на 27-и от 21 часа. Първите четири отбора продължават напред.

Съставът на България за европейското първенство:

Разпределители

Маргарита Гунчева

Лора Славчевa

Диагонали

Микаела Стоянова

Ива Дудова

Централни блокировачи:

Елена Коларова

Боряна Ангелова

Мария Кривошийска

Кая Николова

Посрещачи:

Александра Миланова

Цветелина Илиева

Емилета Рачева

Моника Кръстева

Либеро

Жана Тодорова

Мила Пашкулева