Мусиала обясни защо колабира на терена в 2 мача

23-годишният офанзивен футболист на "Байерн" Джамал Мусиала разкри, че страда от неврологична дисфункция, причиняваща леки и лечими абсансни припадъци (вид кратък, ненадеен припадък, при който човек за момент „изключва" и губи съзнание за броени секунди, обикновено между 5 и 15 секунди).

Изявлението му дойде, след като той припадна на терена по време на контролите срещу „РБ Лайпциг" и „Хайденхайм".

В обръщение в социалните мрежи футболистът увери, че се чувства добре и получава най-добрата медицинска грижа. Той уточни, че с разрешението на специалистите и подкрепата на клуба продължава да тренира и да играе, тъй като това му помага във възстановяването, и помоли темата да остане в личния му кръг.

От "Байерн" казаха, че не са притеснени за дългосрочното състояние на играча, тъй като то може да се контролира с употребата на медикаменти.

Последната година се оказа много трудна за Мусиала. През юли 2025-а той счупи крака си по време на световното клубно първенство и все още не може да намери формата, която имаше преди травмата.