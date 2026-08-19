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Контузия вади Исак Хаджар от Гран при на Нидерландия

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Исак Хаджар Снимка: Инстаграм

Голямо раздвижване се очаква в "Ред Бул" тези дни.

Френският пилот Исак Хаджар почти сигурно пропуска Гран при на Нидерландия, тъй като е контузил китката си във фитнеса. Вместо него на пистата "Зандфорт" край морето ще кара Лиъм Лоусън. По тази причина пък единият от автомобилите на "Рейсинг Булс" ще е за резервния пилот Юки Цунода. 

Точно японецът може да има роля за бъдещето на Никола Цолов. Юки има предложение да кара в американската серия Индикар и така може да освободи място на резерва в "Ред Бул" за нашия пилот. 

Лоусън пък донякъде е конкурент на Цолов за "Рейсинг Булс". 

Исак Хаджар Снимка: Инстаграм

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