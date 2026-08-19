Пол Погба и "Монако" се разделиха

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"Монако" обяви напускането на халфа Пол Погба на официалния си сайт. Договорът на футболиста е прекратен по взаимно съгласие. Котрактът на французина, който не игра дълго време за употреба на допинг, с тима от Княжеството бе до следващото лято.

"Футболен клуб "Монако" изразява дълбоката си благодарност към Пол и му желае всичко най-добро за в бъдеще", пише пресслужбата на френския клуб.

Погба е играч на Монако от лятото на 2025 г. През този период халфът изигра шест мача. Французинът пропусна някои от тях поради контузия.

Бившият френски национал е получил друга прясна контузия по време на тренировъчния лагер на отбора в Англия.